Актёр Долинский рассказал, что Инна Чурикова сомневалась в своей игре на сцене

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Владимир Долинский поделился в интервью с aif. ru воспоминаниями о встрече с коллегой Инной Чуриковой после ее выступления в спектакле "Ложь во спасение" в театре Ленком.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

"Захожу после спектакля за кулисы, она спрашивает: "Как?" Отвечаю: "Инка, ну, что говорить?! Шедеврально!" А она: "Знаешь, в первом акте не так, нет, не так…" — рассказал Долинский.

Актер выразил удивление тем, что Чурикова критически относилась к своей игре, она была "вся в сомнениях", в то время как зрители, наоборот, "боялись дышать" во время ее выступления.

В предыдущих беседах Долинского также было рассказано, как его коллеги Валентин Гафт и Анатолий Папанов высказывались негативно о своих актерских работах.

"Валя Гафт заявлял: "О, все, я [во всех плохих фильмах] играл, не ходи смотреть!". А Анатолий Дмитриевич Папанов говорил: "Ой, хуже меня актера трудно найти! Так вчера играл, что там, где должно быть четыре аплодисмента, я еле два сорвал!" — вспомнил Долинский.

Актер подчеркнул, что после таких разговоров с известными коллегами он осознал, что хорошие артисты обычно критично относятся к своей работе.

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