Татьяна Навка заявила о замене Петра Чернышева в шоу "Спящая красавица"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в течение нескольких лет противостоит онкологическому заболеванию, Пётр Чернышев, не только хороший семьянин, но и опытный спортсмен.

Фото: Wikipedia by Fyodor Markushevich is licensed under CC BY-SA 3.0

В различных проектах Татьяны Навки он продемонстрировал выдающиеся результаты. Зрители также выражают свою любовь и поддержку этому артисту, что подтверждается приобретением билетов на ледовые представления, где он принимает участие.

Однако, согласно заявлению бывшей сценической партнёрши и тренера Татьяны Навки, в предстоящем шоу "Спящая красавица" ожидаются определенные изменения.

Прежде всего, в главной роли, вместо Татьяны Александровны, выступит серебряный призер Олимпийских игр Виктория Синицина. А Никита Кацалапов заменит Петра Чернышева в роли принца. Озвучат артистов Филипп Киркоров и Ани Лорак.

"Чем больше олимпийских чемпионов и известных фигуристов в одном шоу, тем лучше", — передаёт Общественная Служба Новостей слова Навки.

По словам фигуристки, во всех своих проектах Алина Загитова остается неизменной.

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