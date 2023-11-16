Стал известен ценник певца Shamana на новогодние корпоративы - 11 миллионов рублей

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Страна уже готовится к новогодним корпоративным мероприятиям, и звезды шоу-бизнеса также активно готовятся к выступлениям на этих праздниках.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Например, выступление Валерия Меладзе стоит минимум 12 миллионов рублей. Однако, стоимость может увеличиться из-за дополнительных расходов на авиабилеты, трансфер и соблюдение требований артиста (райдера).

Super.ru пишет, что популярный исполнитель Shaman тоже просит круглую сумму за свое часовое выступление. Как рассказал Александр, концертный директор Shaman, стоимость его выступления составляет 11 миллионов рублей, включая налоги. Кроме того, он отметил, что отдельно оплачивается личный и технический райдер. В сравнении с прошлым годом, где цены на его выступление, по данным разных СМИ, варьировались от 3,3 до 6 миллионов рублей, текущая стоимость существенно выросла.

Представитель Shaman подчеркнул, что они осознают, что их проект является дорогим и требует значительных финансовых затрат. Конечная стоимость выступления зависит от различных факторов, включая популярность артиста, его гонорар, дополнительные услуги и требования, а также дополнительные расходы.

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