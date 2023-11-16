Аллу Пугачёву и Максима Галкина* заметили держащимися за руки во время романтической прогулки

1:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В октябре текущего года Алла Борисовна Пугачёва в сопровождении мужа и детей, сменила место жительства, перебравшись на курортный остров Кипр. Согласно слухам, знаменитая семья приобрела роскошное жилье и в настоящее время наслаждается живописными пейзажами острова.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Пугачёва и Максим Галкин* были запечатлены во время романтической прогулки.

В настоящее время на острове царит приятная теплая погода, что отразилось на выборе супругами свободных, непринужденных нарядов. Примадонна предпочла белую рубашку и джинсы прямого кроя, в то время как Максим Галкин* предстал перед объективом в футболке и джинсах. В сопровождении знаменитой пары была неизвестная брюнетка, предположительно, помощница артистов.

Необходимо напомнить, что в 2011 году Пугачева вступила в брак с юмористом Максимом Галкиным*, который стал ее пятым супругом. 15 ноября они отмечают годовщину знакомства, и их союзу исполняется 22 года. В предыдущих заявлениях шоумен вспоминал, что еще до знакомства с артисткой он был ее поклонником и мечтал о встрече с ней, сообщает Starhit.

Он признался, что для него это было как прикосновение к божественному, но затем они познакомились ближе, и он увидел ее как человека. Они быстро перешли на "ты", и первый звонок Галкина последовал после их встречи на дне рождения Петра Шаболтая. Поздравляя супругу с годовщиной, Галкин признался, что его любовь к Примадонне только укрепилась со временем. Сейчас пара счастливо воспитывает своих десятилетних близнецов, Лизу и Гарри.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Алла Пугачева - Любовь