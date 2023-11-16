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Экс-солист группы Bad Boys Blue тепло и позитивно высказался о России

2:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бывший фронтмен популярной российской группы Bad Boys Blue, 52-летний Кевин МакКой, в настоящее время активно гастролирует по России и даже исполняет песню на русском языке под названием "Снег летит". Он утверждает, что группу больше знают в России, чем в США и Европе, поскольку в Америке быстро меняются музыкальные предпочтения, сообщает EADaily.

Экс-солист группы Bad Boys Blue тепло и позитивно высказался о России
Фото: openverse by ikhou is licensed under CC BY-SA 2.0

"В Америке сейчас больше слушают рэп. В России нас любят. Это факт. Причем любовь к нам была всегда", — сказал музыкант.

Он отметил, что песню "Снег летит" ему подарил продюсер Надежды Кадышевой, Александр Костюк, и сначала это показалось ему шуткой. Тем не менее, на YouTube клип на эту песню набрал уже 16 миллионов просмотров.

"Недавно мы записали с оркестром русских народных инструментов Grand Melody Orchestra песню 'Валенки' - подлинно русскую. Так что у меня разнообразная программа. Недавно я дал большой концерт в Москве, который продолжался более 3 часов", — рассказал МакКой.

После первых гастролей в России музыкант полюбил эту страну и теперь считает себя "фанатом России".

"Я родился в Америке, потом на некоторое время уехал в Европу. Основал семью и начал жить там. Америка — мой родной дом, и я люблю её. Конечно, многое в настоящее время меня не устраивает, но Родина всегда одна. Россия — мой второй дом", — заявил певец.

МакКой добавил, что спустя годы и множество интервью российским журналистам он научился "почти всему" на русском языке, но говорить может лишь "чуть-чуть".

"Сейчас я даже рассматриваю возможность покупки коттеджа в Подмосковье. Я уверен, что моей семье здесь понравится. Мы, конечно, не оставим Америку, но во многом мне здесь комфортнее, чем там сейчас. Люди здесь добрее, больше свободы", — пояснил музыкант.

Артист подчеркнул, что считает Россию своим вторым домом, и ему нравится почти всё: красивые девушки, теплый прием на концертах, архитектура, даже климат — "не мягкий, но в нём есть что-то особенное".

"Я люблю гулять по Москве, Питеру, Краснодару… И, поверьте, я от этого чувствую себя счастливым! Меня иногда даже называют 'черным русским', и я горжусь этим", — заключил МакКой.

Группа Bad Boys Blue была создана в Кельне в 1984 году лейблом Coconut Records. За свою историю коллектив выпустил около 30 хит-синглов, которые попали в чарты различных стран мира. Кевин МакКой был членом группы с 1998 по 2003 год.

Ранее мы писали, что солист панк-группы "Пошлая Молли" призвал поляков учить русский язык. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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