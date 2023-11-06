Солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный призвал поляков говорить по-русски

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Солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный, настоящая фамилия которого Тимошенко, выразил свое недовольство местным языком во время своих гастролей в Польше. Он предложил местным жителям перейти на русский язык, считая его более удобным и понятным для общения, сообщает "Главный региональный".

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Артист поделился своим раздражением по поводу польского языка, заявив, что он буквально выводит его из себя, и певец искренне не понимает, зачем его использовать, когда существует более простой и понятный язык — русский.

"Есть же Российская империя, просто вступите в неё, как раньше, и говорите на нормальном языке", — подчеркнул певец в видеозаписи, размещенной в социальных сетях.

Поначалу неясно, насколько серьезными были высказывания Бледного, возможно, он приукрашивал иронично. Однако позднее в его аккаунте в социальных сетях появилось видео с аналогичными заявлениями, но уже на польском языке, и перевод сделан с использованием нейросети.

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