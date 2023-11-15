Концерты Моргенштерна* запретили в ОАЭ — через сутки после публикации его интервью на канале Собчак

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что рэпер Алишер Моргенштерн* в настоящее время находится в ОАЭ, однако правительство этой страны включило его в список нежелательных лиц из-за его статуса иностранного агента в России и нарушений местных запретов и законов. Это решение было принято через сутки после публикации интервью Ксении Собчак, в котором Моргентшерн* похвастался обходом арабских ограничений.

Фото: cont.ws

Запланированное выступление рэпера в клубе Billionaire на 10 ноября было отменено всего за несколько часов до начала. По информации Telegram-канала, организаторы мероприятия получили звонок из службы безопасности Дубая, который сообщил им о запрете проведения концерта Моргенштерна*. Сам Моргенштерн объяснил отмену выступления плохим самочувствием и опубликовал фотографию градусника с температурой 40,3 градуса.

По данным Mash, после запрета рэперу остались только возможности проведения частных мероприятий на территории ОАЭ. Продажа билетов и анонсирование официальных мероприятий стало невозможным. Эту информацию подтвердили организаторы его выступлений.

*Признан инагентом в РФ

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