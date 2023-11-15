Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Четыре года назад Александр Цекало вместе со своей молодой женой Дариной Эрвин перебрался в США вскоре после своей свадьбы. Несмотря на переезд за океан, продюсер продолжает активную работу над проектами в России. Недавно его прошлое вновь связалось с ним.

Фото: Личный аккаунт Лолиты в Instagram

Вторая жена Цекало Лолита Милявская обратилась к нему с просьбой относительно авторских прав на одну из их старых совместных песен. Продюсер, не требуя ничего взамен и без лишних слов, быстро поставил свою подпись на необходимых документах.

Лолита была поражена таким откликом бывшего мужа и призналась в этом в эфире YouTube-канала "Без воды". Певица поделилась, что их брак был похож на бизнес-проект, который в конечном итоге завершил своё существование. Лолита рассказала о том, что их отношения были подобны партнёрству, которое в какой-то момент иссякло. Важно отметить, что именно во время брака с Цекало об артистке узнала вся страна.

Сейчас продюсер счастлив в четвёртом браке. Однако его коллеги по "Прожекторперисхилтон" влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в его жизни.

"И как бы жёстко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть", — говорил Цекало.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Лолита - На Титанике