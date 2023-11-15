Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью
Байден сравнил слова Трампа с риторикой нацистов
Граждане РФ набрали микрокредитов почти на 350 миллиардов рублей
Иностранные заказчики проявляют огромный интерес к дрону-камикадзе "Ланцет"
Кеннеди-младший заявил, что ослабление РФ противоречит американским интересам
Аналитик Кошелева посоветовала россиянам в новогодние праздники не принимать поспешных решений
Дончанка избивала сына на видео, чтобы заставить отца, который ушел на СВО, прислать деньги
Политолог Адилова: обществу нужна победа в СВО перед выборами во власти
Пленные рассказали о деморализации и бардаке в ВСУ: "Контрнаступ закончен"

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой

1:29
Шоу-бизнес

Четыре года назад Александр Цекало вместе со своей молодой женой Дариной Эрвин перебрался в США вскоре после своей свадьбы. Несмотря на переезд за океан, продюсер продолжает активную работу над проектами в России. Недавно его прошлое вновь связалось с ним.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Фото: Личный аккаунт Лолиты в Instagram

Вторая жена Цекало Лолита Милявская обратилась к нему с просьбой относительно авторских прав на одну из их старых совместных песен. Продюсер, не требуя ничего взамен и без лишних слов, быстро поставил свою подпись на необходимых документах.

Лолита была поражена таким откликом бывшего мужа и призналась в этом в эфире YouTube-канала "Без воды". Певица поделилась, что их брак был похож на бизнес-проект, который в конечном итоге завершил своё существование. Лолита рассказала о том, что их отношения были подобны партнёрству, которое в какой-то момент иссякло. Важно отметить, что именно во время брака с Цекало об артистке узнала вся страна.

Сейчас продюсер счастлив в четвёртом браке. Однако его коллеги по "Прожекторперисхилтон" влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в его жизни.

"И как бы жёстко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть", — говорил Цекало.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Лолита - На Титанике
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
Стало известно, как сейчас живёт актёр Александр Збруев
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Последние материалы
Дончанка избивала сына на видео, чтобы заставить отца, который ушел на СВО, прислать деньги
Политолог Адилова: обществу нужна победа в СВО перед выборами во власти
Пленные рассказали о деморализации и бардаке в ВСУ: "Контрнаступ закончен"
Владелец ТЦ в Екатеринбурге: фото погибшей от наркотиков женщины показывалось на медиаэкране из-за сбоя
В ГИБДД рассказали, за сколько метров нужно остановиться при пропуске пешехода: примерно 3
Лолита назвала Разина "мразиным" и "альфонсом, который жил за счет Шатунова"
Военспец Марочко сообщил об атаке дронов-камикадзе ВСУ под Красным Лиманом
Подозреваемый в убийстве школьник из Екатеринбурга ударял девушку по лицу
Тюменке при удалении раковой опухоли задели нерв – у нее повисла стопа
Виктория Боня после пластических операций показала всем своего 30-летнего возлюбленного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников