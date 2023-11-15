Через три месяца после проведенной пластической операции Виктория Боня приняла решение представить публике свое обновленное лицо. Телеведущая не только достигла эффекта омоложения, но также внесла изменения в форму своих глаз.
Теперь звезда готова проводить часы, позируя перед камерами, что она и делает в последние два дня. На общественных мероприятиях бывшая участница "Дома-2" является, пожалуй, самым обсуждаемым гостем.
Внесены изменения также в личную жизнь Виктории. Недавно она прекратила скрывать своего нового возлюбленного, бизнесмена Руслана Гасанова, который младше звезды на 13 лет. Однако разница в возрасте не является помехой для этой пары, также, как и семейный статус предпринимателя. Оказалось, что он давно женат. В то время Боня утверждает, что их чувства вспыхнули около двух лет назад, сообщает womanhit.ru.
Накануне Вика и Руслан впервые появились в общественности вместе. Пара присутствовала на звездном мероприятии и с удовольствием фотографировалась для журналистов.
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