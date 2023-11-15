Настя Ивлеева рассказала, как она похудела на 17 кг

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева поделилась в социальных сетях своим текущим весом после резкого похудения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

"Минус 17 кг. Сейчас мой вес составляет 54-55 кг. Максимальный вес был 72 кг. Многие скучают по моей прежней фигуре… Если любишь, отпусти", — выразила свои мысли звезда.

В сентябре Ивлеева призналась, что весной "нехило побаловала себя едой" и прибавила 14 кг. По ее словам, стресс был причиной, и ситуация вышла из-под контроля. Она заверила подписчиков, что у нее нет никаких психических проблем, и она искренне гордится результатами своего похудения, сообщает "Газета.Ru".

Ивлеева подчеркнула, что ее вдохновляли съемки для кино, из-за которых она взяла себя в руки.

Телеведущая была замужем за рэпером Элджеем два года, но в 2021 году они объявили о разводе. В интервью Ксении Собчак блогер призналась, что было трудно пережить расставание, так как муж для нее был как замена всем. После разрыва, их периодически видели вместе, но Ивлеева утверждала, что подобные встречи с рэпером были направлены на создание шума вокруг них. По ее словам, общие видео и фотографии с экс-супругом "ничего не значат и ничего не говорят".

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