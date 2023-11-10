Певец Влад Соколовский признался, что попал на кастинг "Фабрики звезд" по блату

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Российский певец Влад Соколовский стал героем выпуска YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу" и в ходе беседы признался, что его связи помогли ему попасть на кастинг популярного шоу.

DailyShow пишет, что на кастинг седьмого сезона "Фабрики звезд" на Первом канале явилось более тысячи человек. Он не хотел стоять в очереди неделю и решил обратиться к своим знакомым, чтобы ускорить процесс.

Влад Соколовский заявил, что связям пришлось воспользоваться:

"Я начал звонить своим друзьям, кто меня сюда звал, и узнавать, тут жесткая вообще очередь, как быть с этим. Я обзвонил всех, кого можно было, и в итоге смог попасть на прослушивание, минуя большую очередь".

Отмечается, что Влад и его команда не платили за эти услуги, а сам процесс кастинга проходил на общих условиях, без особых привилегий.

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