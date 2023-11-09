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Депутат ГД Журова: Пугачёвой не будет на официальных новогодних концертах в РФ

1:18
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва может провести лишь частные концерты в период новогодних праздников в РФ, на официальные мероприятия она не приедет. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат ГД Журова: Пугачёвой не будет на официальных новогодних концертах в РФ
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По её словам, частные выступления Пугачёвой нельзя запретить.

"Вы что думаете, она на официальный концерт приедет? Не на "Голубой огонёк" она же приедет. Я думаю, что ни о каких государственных и официальных концертах речи не идёт", — сказала парламентарий.

Она добавила, что Пугачёва не собирается возвращаться на большую сцену, поскольку давно приняла решение покинуть её. При этом депутат подчеркнула: к тем, кто приглашает артистку выступить на частных корпоративах, есть вопросы.

"Вы же понимаете, что человеку, который пригласит её, потом зададут вопрос, зачем он потратил деньги таким образом, а не помог участникам СВО. Хорошего ничего точно не будет. Государство вряд ли пригласит Пугачёву. Большие концерты — точно нет. Это невозможно", — резюмировала Журова.

Ранее продюсер Вадим Цыганов заявил, что Пугачёва уже не сможет вернуться в Россию, ведь обратной дороги на родину нет.

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Алла Пугачева - Копеечка HD (Новогодняя ночь 2016/2017)
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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