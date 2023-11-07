Актриса Меган Фокс пережила выкидыш на третьем месяце беременности

2:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Меган Фокс в своей первой книге стихов "Красивые мальчики ядовиты" впервые рассказала о выкидыше на третьем месяце беременности. Эту информацию приводит Page Six.

Фото: Wikipedia by Erik Drost is licensed under CC BY 2.0

"На краю постели результата УЗИ, десять недель и один день. Могла бы ли она оставить прощальную записку, если бы могла?" — задается вопросом Меган Фокс, размышляя о своей утраченной дочери.

Два стихотворения о нерожденной девочке находятся в самом конце книги и сопровождаются изображением матери, держащей младенца.

"Но настала пора прощания. Я закрываю глаза и представляю, как я прижимаю тебя к своей груди, пока тебя вырывают из меня. Я заплатила бы любую цену, скажите, какой выкуп за ее душу?" — продолжает Фокс в другом стихотворении.

Поклонники Меган Фокс и ее бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), впервые начали подозревать, что пара пережила выкидыш, в марте 2022 года, когда в песне "Twin Flame" он использовал звук аппарата УЗИ, а в тексте песни говорится: "Засыпай, увидимся во сне."

Через несколько месяцев, исполняя эту песню на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, он рассказал, что посвящает эту композицию своей жене и нерожденному ребенку.

Накануне певица Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу FAMETIME поделилась своим опытом переживания выкидыша, произошедшего с Александром Аршиновым.

"Этот период был ужасным, потому что, помимо моральной и физической усталости, у нас начались проблемы в семье, и нам было трудно справиться с этой утратой. Я совершила необдуманные и резкие поступки. Я начала еще глубже погружаться в работу, и это только ухудшило моё состояние. Я чувствовала себя, как сушеная корка лимона," — вспомнила Савичева.

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