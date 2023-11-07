Актриса Зоя Бербер вышла замуж, раскрыв, что его зовут Максим

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Зоя Бербер вышла замуж и рассказала об этом в социальной сети.

Фото: Instagram Зоя Бербер

Звезда "Реальных пацанов" опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце, подписав текстом "об авантюре в личной жизни".

"Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА", — назвала имя возлюбленного Зоя.

Её избранником стал Максим Белбородов. Актёр на странице в социальных сетях тоже рассказал о женитьбе, опубликовав фото, на которой целуется с Бербер.

"Всем мужчинам желаю удач, у вас всё впереди, но, без обид, мы-то с вами прекрасно понимаем, что я забрал лучшую из всего человечества", — подписал снимок Максим

Подписчики и друзья поздравили молодожёнов, пожелав им счастья. Многие надеются, "что это не шутка".

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Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер раскрепостилась на камеру