Стало известно о состоянии худрука Малого театра: тяжёлое состояние в реанимации

0:28 Your browser does not support the audio element. Культура

Художественный руководитель малого театра Юрий Соломин продолжает находиться в реанимации.

Фото: Википедия

Состояние его стабильно тяжёлое.

Напомним, у актёра диагностировали инсульт, а состояние художественного руководителя театра осложняет сахарный диабет, плюс тяжёлая форма гипертонии и атеросклероз.

Кстати, надо сказать, что 10 лет назад худрук перенёс аортокоронарное шунтирование на сердце.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.