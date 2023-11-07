Художественный руководитель малого театра Юрий Соломин продолжает находиться в реанимации.
Состояние его стабильно тяжёлое.
Напомним, у актёра диагностировали инсульт, а состояние художественного руководителя театра осложняет сахарный диабет, плюс тяжёлая форма гипертонии и атеросклероз.
Кстати, надо сказать, что 10 лет назад худрук перенёс аортокоронарное шунтирование на сердце.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.