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Супруг Вики Цыгановой оскорбил Ксению Собчак в день рождения, назвав "кровавой лошадью"

1:34
Шоу-бизнес

Муж российской певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов выразил своё отношение к тележурналистке Ксении Собчак, наградив её в день рождения нелицеприятными эпитетами и пообещав подарить неоднозначные подарки.

Супруг Вики Цыгановой оскорбил Ксению Собчак в день рождения, назвав "кровавой лошадью"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак by ксения собчак is licensed under https://www.instagram.com/reel/Cxjsv8Mo0vc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

"Сегодня у главного рептилоида страны, рептилоидши… Как ее зовут-то? Кровавая кобыла! А, кровавая лошадь", — сказал Вадим Цыганов на видео, опубликованном в Telegram-канале Вики Цыгановой.

После этих слов супруг певицы показал подарки, которыми намеревается одарить блогера — копию картины Кузьмы Петрова-Водкина "Купание красного коня" и позолоченные лапти.

Продюсер уточнил, что вместе с картиной собирается подарить Собчак "золотые лапти от Шанель".

"За второй свежести новости. Совсем отстойная стала баба. Хайпует на всем", — добавил Цыганов.

Сама Вика Цыганова в кадр не попала, однако по ходу видео был слышен её голос — она давала свои комментарии после слов мужа.

Неприятности у артистов начались после интервью Юрию Дудю*, в котором их заявления относительно родины, веры, ценностей и патриотизма звучали неоднозначно. Певица попыталась обвинить в сказанном ими нейросеть, которая якобы сгенерировала их высказывания. Дело закончилось "обыском" в доме Цыгановых, в котором они сначала обвинили Собчак, однако потом отметили, что это был розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса.

*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.

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Вика и Вадим Цыгановы в панике - у них обыск. Появилось видео
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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