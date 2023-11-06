Муж российской певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов выразил своё отношение к тележурналистке Ксении Собчак, наградив её в день рождения нелицеприятными эпитетами и пообещав подарить неоднозначные подарки.
"Сегодня у главного рептилоида страны, рептилоидши… Как ее зовут-то? Кровавая кобыла! А, кровавая лошадь", — сказал Вадим Цыганов на видео, опубликованном в Telegram-канале Вики Цыгановой.
После этих слов супруг певицы показал подарки, которыми намеревается одарить блогера — копию картины Кузьмы Петрова-Водкина "Купание красного коня" и позолоченные лапти.
Продюсер уточнил, что вместе с картиной собирается подарить Собчак "золотые лапти от Шанель".
"За второй свежести новости. Совсем отстойная стала баба. Хайпует на всем", — добавил Цыганов.
Сама Вика Цыганова в кадр не попала, однако по ходу видео был слышен её голос — она давала свои комментарии после слов мужа.
Неприятности у артистов начались после интервью Юрию Дудю*, в котором их заявления относительно родины, веры, ценностей и патриотизма звучали неоднозначно. Певица попыталась обвинить в сказанном ими нейросеть, которая якобы сгенерировала их высказывания. Дело закончилось "обыском" в доме Цыгановых, в котором они сначала обвинили Собчак, однако потом отметили, что это был розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса.
*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.
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Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".