Певица Алла Пугачёва приехала писать завещание и снимать статус иноагента с супруга

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стала известна цель приезда Аллы Пугачёвой в Россию. Об этом рассказал Telegram-канале Shot, ссылаясь на источники в окружении певицы.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Первой целью является составление дополнительного завещания и получение документов, связанных с её детьми, которые ранее они не взяли с собой. В частности, певица желает урегулировать наследственные вопросы, связанные с недвижимостью, которую она завещала своим младшим детям. Кроме этого, Пугачёва намерена попытаться снять статус иностранного агента со своего мужа, юмориста Максима Галкина*.

Также певице необходимы определённые документы, связанные с её детьми, для завершения процесса переезда в новые апартаменты на Кипре.

Кроме того, есть вероятность, что Пугачёва посетит церемонию прощания с ушедшим из жизни дирижёром Юрием Темиркановым. Событие намечено на 5 ноября и состоится в Большом зале Петербургской филармонии.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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