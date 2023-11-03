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В Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачёвой в Россию

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Шоу-бизнес

Российские граждане имеют право свободно выезжать за границу и возвращаться в Россию, независимо от своих семейных связей с лицами, классифицируемыми как иноагенты. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на запрос журналистов о возвращении певицы Аллы Пугачевой и других эмигрантов, включая тех, кто связан с иноагентами.

В Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачёвой в Россию
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул, что статус "родственника иноагента" не должен и не может служить преградой для российских граждан, желающих пересекать границы страны. Граждане России могут свободно путешествовать за рубеж и возвращаться в Россию, как это принято в любой другой стране мира. При этом он уточнил, что законопослушные российские граждане всегда могут вернуться в свою Родину, Российскую Федерацию, и свободно покидать ее, как они считают нужным, сообщает ТАСС.

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Не Может Быть! Алла Пугачева вернулась в Россию
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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