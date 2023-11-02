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Артист Пашутин раскритиковал Макаревича* за жалобы на отмену концертов

1:00
Шоу-бизнес

Народный артист России Александр Пашутин раскритиковал Андрея Макаревича* в связи с его высказываниями об угрозах, которые могли бы поставить под вопрос проведение его концертов в Средней Азии, сообщают "Аргументы и Факты".

Артист Пашутин раскритиковал Макаревича* за жалобы на отмену концертов
Фото: Wikipedia by Maksim Sidorov is licensed under CC BY-SA 3.0

"Он предатель. Обгадить свою родину, где предки его похоронены. Так что же Макаревич теперь желает удачи бойцам Израиля? И одновременно пытается и мусульманскую публику не упустить. И вашим и нашим, как, извините меня, та проститутка! Даже забавно наблюдать, как он мечется. Научись за слова свои отвечать. Деньги-то кончаются, да, Андрей?" — заявил Пашутин.

Ранее сообщалось, что Макаревич* выразил обеспокоенность на своей странице по поводу возможного срыва его предстоящего турне по Центральной Азии.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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