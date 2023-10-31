Шоумен Моргенштерн* рассказал, почему не смог бы жить как бизнесмен Павел Дуров

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Павел Дуров — основатель социальных сетей "ВКонтакте" и "Telegram" обычно предпочитает оставаться в тени и редко появляется в публичных местах или с компанией знаменитостей.

Фото: Личный аккаунт Павла Дурова в Instagram by Павел Дуров

Super.ru пишет что рэпер Моргенштерн*, который имел возможность познакомиться с Павлом Дуровым, поделился своими впечатлениями в интервью. Он отметил, что образ жизни Дурова вызывает у него уважение, однако сам бы не смог следовать его примеру. По словам Алишера Моргенштерна*, Дуров — отшельник, и рядом с ним мало людей. Он является сторонником здорового образа жизни, не употребляет даже кофеин.

Моргенштерн* также считает, что Павел Дуров полностью посвятил свою жизнь своим проектам и редко откладывает дела во имя личной жизни. Он описывает Дурова как бизнесмена до мозга костей, который отдает все силы на развитие своих идей. Алишер добавляет, что достижение таких высот требует жертв, которые он сам не смог бы сделать.

*Признан иноагентом в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

АГРЕССИЯ. Зачем нам злость, почему мы кричим и деремся, и как перестать это делать