Певица Ханна показала, как они с Пашу выглядели, когда только познакомились

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ханна решила порадовать своих поклонников порцией милоты. Она использовала запрещенную социальную сеть, чтобы поделиться фрагментом своей новой песни и галереей фотографий со своим мужем Пашу, начиная с первых дней их знакомства и до сегодняшнего дня. Кроме того, она сопроводила все это интересными фактами о своей личной жизни.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram by ханна

Super.ru пишет что в описании к видео Ханна рассказывает о спорах, которые возникают у них только на работе. Она также упоминает ласковые прозвища, которыми они называют друг друга, такие как "малыш", "кисуль" и "Пань", и отмечает, что их имена, Аня и Паша, используются лишь в случае ссоры. Также у супругов разное отношение к походам по магазинам. Ханна без этого не может, а для Пашу это источник страдания.

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