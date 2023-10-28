Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт артиста XOLIDAYBOY (настоящее имя Иван Минаев) в московском клубе Заварка, первоначально запланированный на 27 октября, был отменен и перенесен на неопределенный срок, всего за девять часов до выступления. Представители клуба объяснили перенос матча независящими от них причинами.

Фото: официальный телеграмм-канал Екатерины Мизулиной

В тот же день было запланировано выступление XOLIDAYBOY на фестивале "Новое Радио ДВИЖ" в фуд-молле "Три вокзала. Депо", но и это выступление не состоялось.

Организатор фестиваля подтвердил, что XOLIDAYBOY не разрешили выступить из-за сделанных заявлений.

Стоит отметить, что Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета", недавно поддержала отмену гастролей XOLIDAYBOY в России. В ответ продюсер музыканта Ульяна Почеко пригрозила Мизулиной судебным иском, заявив, что им нечего бояться и они чисты перед законом, но чувствуют себя оклеветанными.

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@Xolidayboy___ VK Fest 17.07.2023 #xolidayboy #иванржевский #концерт