Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной

Концерт артиста XOLIDAYBOY (настоящее имя Иван Минаев) в московском клубе Заварка, первоначально запланированный на 27 октября, был отменен и перенесен на неопределенный срок, всего за девять часов до выступления. Представители клуба объяснили перенос матча независящими от них причинами.
В тот же день было запланировано выступление XOLIDAYBOY на фестивале "Новое Радио ДВИЖ" в фуд-молле "Три вокзала. Депо", но и это выступление не состоялось.
Организатор фестиваля подтвердил, что XOLIDAYBOY не разрешили выступить из-за сделанных заявлений.
Стоит отметить, что Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета", недавно поддержала отмену гастролей XOLIDAYBOY в России. В ответ продюсер музыканта Ульяна Почеко пригрозила Мизулиной судебным иском, заявив, что им нечего бояться и они чисты перед законом, но чувствуют себя оклеветанными.
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Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.