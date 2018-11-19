Осин рассказал о предсмертном супер-хите

Об этом стало известно со слов Андрея Ковалёва, друга Евгения Осина. Незадолго до смерти Осин отправил Ковалёву голосовое сообщение, в котором и рассказал о том, что написал новый хит. Дословно в известном СМИ фрагменте сообщения Осин говорит товарищу следующее: "Я тебе написал такую песню, что она просто порвёт все твои хиты". К этому он добавил, что работает из последних сил и делает это не на заказ, а "для души".

Время, когда было отправленно сообщение, не уточняется. Напомним, 17 ноября Евгений Осин скончался от остановки сердца. Певцу было 55 лет.

Евгений Осин советский и российский популярный исполнитель. Главный его хит "Плачет девушка в автомате" известен не одному российскому поколению.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как Евгений Осин отмечал пятидесятитрёхлетие в Тайланде, а также о том, как певца после застолья обокрали друзья - из-за пропажи телефона и денег было возбуждено уголовное дело. Также певец жаловался на состояние здоровья: год назад у него из-за проблем с позвоночником стали отказывать ноги, денег на лечение не хватало. Из-за болезни Осин не мог продолжать выступления и, соответственно, потерял источник доходов.

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