Режиссер первых клипов Славы Марлоу потребовал у исполнителя миллион рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер, который снял первые клипы для Славы Марлоу, Андрей Либо, запросил у исполнителя миллион рублей. Эта информация появилась в Telegram-канале "Mash на Мойке", сообщает "Газета.Ru".

Фото: Wikipedia

Кроме того, Либо намерен добавлять к сумме долга 100 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Согласно словам режиссера, их знакомство с Славой Марлоу произошло во время их учебы в институте кино и телевидения. По просьбе артиста Либо безвозмездно снял несколько видеороликов, чтобы привлечь внимание Моргенштерна*, который помог в продвижении Марлоу.

Андрей Либо утверждает, что Марлоу обещал ему долю в прибыли, однако забыл это обещание.

Концертный директор артиста в разговоре с представителями канала, подтвердил, что Слава Марлоу осведомлён о текущей ситуации, но отказался делать какие-либо комментарии.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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