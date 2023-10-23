Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить экс-послу Израиля въезд в Россию на 50 лет
Безсонов: "Мы никогда не понравимся Западу"
Глава МИД Бербок заявила, что радость Путина заставит ЕС уделять больше внимания Украине
Иммунолог Крючков: в декабре и феврале ожидается пик заболеваемости ковидом
Российские мужчины играют после работы в игры, а женщины смотрят сериалы
Пьяный житель Омска обвиняется в убийстве своей беременной девушки из-за сломавшейся музыкальной колонки
Депутат от КПРФ Коломейцев заявил, что власть в России захватили состарившиеся либералы
Scientific American: ученые рассчитали средний "глобальный человеческий день"
Эксперты составили ТОП-5 лучших четырехцилиндровых двигателей в мире

Режиссер первых клипов Славы Марлоу потребовал у исполнителя миллион рублей

1:05
Шоу-бизнес

Режиссер, который снял первые клипы для Славы Марлоу, Андрей Либо, запросил у исполнителя миллион рублей. Эта информация появилась в Telegram-канале "Mash на Мойке", сообщает "Газета.Ru".

Режиссер первых клипов Славы Марлоу потребовал у исполнителя миллион рублей
Фото: Wikipedia

Кроме того, Либо намерен добавлять к сумме долга 100 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Согласно словам режиссера, их знакомство с Славой Марлоу произошло во время их учебы в институте кино и телевидения. По просьбе артиста Либо безвозмездно снял несколько видеороликов, чтобы привлечь внимание Моргенштерна*, который помог в продвижении Марлоу.

Андрей Либо утверждает, что Марлоу обещал ему долю в прибыли, однако забыл это обещание.

Концертный директор артиста в разговоре с представителями канала, подтвердил, что Слава Марлоу осведомлён о текущей ситуации, но отказался делать какие-либо комментарии.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше? Любовь Степушова Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Последние материалы
Иммунолог Крючков: в декабре и феврале ожидается пик заболеваемости ковидом
Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше?
Душистый табак просто накроет вас ароматом
Режиссер первых клипов Славы Марлоу потребовал у исполнителя миллион рублей
Российские мужчины играют после работы в игры, а женщины смотрят сериалы
Пьяный житель Омска обвиняется в убийстве своей беременной девушки из-за сломавшейся музыкальной колонки
Депутат от КПРФ Коломейцев заявил, что власть в России захватили состарившиеся либералы
Scientific American: ученые рассчитали средний "глобальный человеческий день"
Эксперты составили ТОП-5 лучших четырехцилиндровых двигателей в мире
Инспекторы ДПС, которые не стали вмешиваться в драку, где убили студента УрФУ из Габона, будут уволены
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников