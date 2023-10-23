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Актриса Анна Данькова заявила, что Анна Казючиц ушла со спектакля по своему желанию

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Шоу-бизнес

В Сети появилась информация о том, что актрису и ведущую шоу "ДНК" Анну Казючиц со скандалом выгнали из спектакля "Вот и свела судьба нас". Однако она покинула его по собственной инициативе. Об этом сообщила актриса Анна Данькова.

Актриса Анна Данькова заявила, что Анна Казючиц ушла со спектакля по своему желанию
Фото: Официальное сообщество Анны Казючиц в соцсети "В Контакте"

Она также участвовала в спектакле и подтвердила, что не было никаких конфликтов или скандалов среди коллег. Артистки вместе завершили своё участие в постановке, и Казючиц сама решила уйти. По поводу причин её решения Данькова сказала, что не владеет информацией.

"Лично у меня с Аней всегда были хорошие отношения. Что случилось, мне неизвестно", — подчеркнула актриса театра.

Ранее появились слухи о скандале, связанным с хамским поведением Казючиц.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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