Актриса Анна Данькова заявила, что Анна Казючиц ушла со спектакля по своему желанию

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети появилась информация о том, что актрису и ведущую шоу "ДНК" Анну Казючиц со скандалом выгнали из спектакля "Вот и свела судьба нас". Однако она покинула его по собственной инициативе. Об этом сообщила актриса Анна Данькова.

Фото: Официальное сообщество Анны Казючиц в соцсети "В Контакте"

Она также участвовала в спектакле и подтвердила, что не было никаких конфликтов или скандалов среди коллег. Артистки вместе завершили своё участие в постановке, и Казючиц сама решила уйти. По поводу причин её решения Данькова сказала, что не владеет информацией.

"Лично у меня с Аней всегда были хорошие отношения. Что случилось, мне неизвестно", — подчеркнула актриса театра.

Ранее появились слухи о скандале, связанным с хамским поведением Казючиц.

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