Ведущую шоу "ДНК" Анну Казючиц со скандалом выгнали из спектакля: да ещё и прости СВО

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрису и ведущую Анну Казючиц "громко уволили" из антрепризного спектакля "Вот и свела судьба нас", где она играла с начала года.

Фото: Скриншот передачи

В театре устали от её хамского поведения и постоянных скандалов за кулисами.

У 40-летней ведущей программы "ДНК" на НТВ случился конфликт с коллегами. Почти все они не сработались с Анной, потому что та оскорбляла и хамила за кулисами. Сперва Казючиц разругалась с одной из актрис, а затем и с продюсером и актёром — Андреем Карповым, который и принял её на работу.

"Она ругается матом, не умеет держать себя в руках и нормально общаться. Чуть что — сразу крики. Никогда при этом не просит прощения за своё поведение. Видно, зазвездилась. Конфликт назрел ещё на гастролях в Петербурге в сентябре. Понятно, что терпеть такое неуважение никто долго не станет. Сдержались и простили один раз, другой, теперь же Андрей на правах продюсера убрал ее из труппы", — рассказала "СтарХиту" администратор постановки Алена Тихомирова.

Также "СтарХит" пишет, что одной из причин скандалов стала её постоянная критика СВО.

О непростом характере актрисы не раз писала пресса — якобы Казючиц так бурно выясняет отношения со своим супругом, что соседи жалуются на невыносимый шум.

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Анна Казючиц