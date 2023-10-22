Продюсер Лавров заявил, что актёр Александр Ревва вернулся в Россию из-за отсутствия заработка

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внезапное возвращение актёра Александра Реввы в Россию вызывает активные обсуждения в мире шоу-бизнеса. Популярный юморист неожиданно появился в Москве. Он выступил на концерте, посвящённому памяти Юрия Шатунова, и, по слухам, намерен возобновить свою творческую деятельность в РФ. Концертный продюсер Сергей Лавров рассказал о перспективах Реввы на российской сцене.

Фото: "File:Александр Ревва на концерте в Донецке 6 июня 2010 года 042.JPG"

Согласно его словам, возвращение Реввы не является случайным. На Западе у него больше нет тех заработков, которые были доступны в России. Ситуация также становится менее выгодной за рубежом, и не только Ревва решает вернуться в Россию.

"Я очень хорошо Сашу знаю. Мы с ним начинали, когда он ещё только начинал свою карьеру и играл в "Утомлённых солнцем". Я им в те времена сделал около трёхсот концертов: они в те времена по два Дворца спорта собирали. Он — артист яркий, люди его любят", — поделился Лавров.

Однако на концерте, посвящённому памяти Шатунова, Ревва, по мнению Лаврова, показался несколько потерянным. По его словам, артист, возможно, утратил некоторую привлекательность, связанную с образом секс-символа, который он поддерживал в последние годы.

"Саша Ревва — яркий артист, но он мог бы интересней показаться. Хотя все зависит не только от него, но и от режиссёра. Сейчас посмотрим, покажут ли его в телеверсии. Если не вырежут, значит, Сашу простили", — рассказал Лавров в беседе с "МК".

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