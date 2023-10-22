Соседи Пугачёвой из деревни Грязь заподозрили у неё проблемы со здоровьем: "Как она по сцене скачет?"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жители деревни Грязь заподозрили у певицы Аллы Пугачёвой проблемы со здоровьем. По словам соседей, Примадонна с трудом могла выйти из машины.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Впрочем, по словам "деревенских", Пугачёва много гуляла пешком, и, возможно, это было обострение радикулита или артрита.

"Она даже из машины вылезала с большим трудом. Мы удивлялись, а как же она по сцене скачет? Хотя, возможно, она тогда себя просто плохо чувствовала или радикулит какой с артритом обострился", — рассказали соседи Пугачёвой Star Hit.

Они отметили, что семья Примадонны относилась к соседям очень доброжелательно, но не стремилась заводить близкие знакомства.

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