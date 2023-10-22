Жители деревни Грязь заподозрили у певицы Аллы Пугачёвой проблемы со здоровьем. По словам соседей, Примадонна с трудом могла выйти из машины.
Впрочем, по словам "деревенских", Пугачёва много гуляла пешком, и, возможно, это было обострение радикулита или артрита.
"Она даже из машины вылезала с большим трудом. Мы удивлялись, а как же она по сцене скачет? Хотя, возможно, она тогда себя просто плохо чувствовала или радикулит какой с артритом обострился", — рассказали соседи Пугачёвой Star Hit.
Они отметили, что семья Примадонны относилась к соседям очень доброжелательно, но не стремилась заводить близкие знакомства.
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