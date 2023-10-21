Во время концерта на Кипре Максим Галкин* признался в помощи Украине и отпускал шутки в адрес Христа

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* вызвал много шума своими высказываниями на концерте, который состоялся на Кипре. Telegram-канал SHOT поделился информацией о ходе его выступления.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Концерт Галкина* прошёл 20 октября, и он приветствовал аудиторию, использовав украинский язык. Со сцены шоумен признался, что жалеет о своих антироссийских заявлениях, так как теперь это мешает ему зарабатывать больше денег на российских зрителях и отправлять их на помощь ВСУ.

"Зачем я это сказал? Оно мне было надо? Но уже поздно," — поделился своими размышлениями артист.

Галкин* также вспомнил, что его признали иноагентом в России. Хотя не гордится этим статусом, он не стесняется, так как многие известные личности оказались в этом списке вместе с ним.

"Я горжусь тем, что такие люди со мной вместе в этом списке", — заметил Галкин*.

Артист также выразил недовольство тем, что его концерты в Казахстане были отменены из-за "воздействия России".

Комик напомнил, что ему 47 лет и сравнил свой возраст с возрастом Иисуса Христа, подразумевая, что последний эмигрировал бы в другую страну, если бы это случилось сегодня.

Шоумен продолжил пародировать 80-летнюю ведущую программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк за её заявление о том, что она отправилась бы на фронт, взяв с собой своих пушистых спутников Хрюшу и Степашку.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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