Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлию Пересильд и Михаила Тройника заметили держащимися за руки на премьере фильма "Императрицы"
Артиста Александра Домогарова отстранили от исполнения главной роли в театре Моссовета
Над Нововоронежем раздался взрывоподобный звук
Причиной буллинга в школе часто становится дефицит эмоциональной безопасности внутри класса
Экс-канцлер Германии Шрёдер считает, что Бербок слишком даёт волю эмоциям, когда речь идёт о Путине
Разведённый шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении актрисы Елены Николаевой
Сатановский после Марии Захаровой оскорбил Дмитрия Медведева
Возлюбленный Виктории Бони Руслан Гасанов развёлся с женой ради блогерши
Суставы при перемене погоды болят из-за изменения атмосферного давления

Во время концерта на Кипре Максим Галкин* признался в помощи Украине и отпускал шутки в адрес Христа

1:40
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* вызвал много шума своими высказываниями на концерте, который состоялся на Кипре. Telegram-канал SHOT поделился информацией о ходе его выступления.

Во время концерта на Кипре Максим Галкин* признался в помощи Украине и отпускал шутки в адрес Христа
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Концерт Галкина* прошёл 20 октября, и он приветствовал аудиторию, использовав украинский язык. Со сцены шоумен признался, что жалеет о своих антироссийских заявлениях, так как теперь это мешает ему зарабатывать больше денег на российских зрителях и отправлять их на помощь ВСУ.

"Зачем я это сказал? Оно мне было надо? Но уже поздно," — поделился своими размышлениями артист.

Галкин* также вспомнил, что его признали иноагентом в России. Хотя не гордится этим статусом, он не стесняется, так как многие известные личности оказались в этом списке вместе с ним.

"Я горжусь тем, что такие люди со мной вместе в этом списке", — заметил Галкин*.

Артист также выразил недовольство тем, что его концерты в Казахстане были отменены из-за "воздействия России".

Комик напомнил, что ему 47 лет и сравнил свой возраст с возрастом Иисуса Христа, подразумевая, что последний эмигрировал бы в другую страну, если бы это случилось сегодня.

Шоумен продолжил пародировать 80-летнюю ведущую программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк за её заявление о том, что она отправилась бы на фронт, взяв с собой своих пушистых спутников Хрюшу и Степашку. 

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.  

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Последние материалы
Во время концерта на Кипре Максим Галкин* признался в помощи Украине и отпускал шутки в адрес Христа
Юлию Пересильд и Михаила Тройника заметили держащимися за руки на премьере фильма "Императрицы"
Артиста Александра Домогарова отстранили от исполнения главной роли в театре Моссовета
Над Нововоронежем раздался взрывоподобный звук
Причиной буллинга в школе часто становится дефицит эмоциональной безопасности внутри класса
Экс-канцлер Германии Шрёдер считает, что Бербок слишком даёт волю эмоциям, когда речь идёт о Путине
Разведённый шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении актрисы Елены Николаевой
Сатановский после Марии Захаровой оскорбил Дмитрия Медведева
Возлюбленный Виктории Бони Руслан Гасанов развёлся с женой ради блогерши
Суставы при перемене погоды болят из-за изменения атмосферного давления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников