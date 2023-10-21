Шоумен Максим Галкин* вызвал много шума своими высказываниями на концерте, который состоялся на Кипре. Telegram-канал SHOT поделился информацией о ходе его выступления.
Концерт Галкина* прошёл 20 октября, и он приветствовал аудиторию, использовав украинский язык. Со сцены шоумен признался, что жалеет о своих антироссийских заявлениях, так как теперь это мешает ему зарабатывать больше денег на российских зрителях и отправлять их на помощь ВСУ.
"Зачем я это сказал? Оно мне было надо? Но уже поздно," — поделился своими размышлениями артист.
Галкин* также вспомнил, что его признали иноагентом в России. Хотя не гордится этим статусом, он не стесняется, так как многие известные личности оказались в этом списке вместе с ним.
"Я горжусь тем, что такие люди со мной вместе в этом списке", — заметил Галкин*.
Артист также выразил недовольство тем, что его концерты в Казахстане были отменены из-за "воздействия России".
Комик напомнил, что ему 47 лет и сравнил свой возраст с возрастом Иисуса Христа, подразумевая, что последний эмигрировал бы в другую страну, если бы это случилось сегодня.
Шоумен продолжил пародировать 80-летнюю ведущую программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк за её заявление о том, что она отправилась бы на фронт, взяв с собой своих пушистых спутников Хрюшу и Степашку.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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