Валерия призналась, что любит гастроли за то, что "принадлежит на них самой себе"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия призналась, что ей очень нравятся большие гастрольные туры, несмотря на изматывающие, часто неудобные переезды и невозможность выспаться.

Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

Артистка отметила, что у неё есть время "на себя" только в процессе гастролей.

"И еще, что я очень люблю на гастролях, это тот факт, что я принадлежу самой себе. Я артистка, это моя обязанность. Сегодня, здесь и сейчас я гастролирую, но я могу утром спокойненько совершенно запланировать все свои дела, проснувшись", — призналась Валерия, которую цитирует Газета.Ru.

Певица рассказала, что только во время гастрольных туров ей удаётся спокойно заняться спортом, почитать, что-то послушать, и заняться наконец любимыми делами.

По словам Валерии, когда она находится в Москве, она не принадлежит самой себе — там у неё расписан каждый день, в течение которого нужно не только выступать, но и давать интервью, участвовать в съёмках, студийных записях, заниматься семейными и домашними делами.

"А вот на гастролях плюс в том, что ты просто живешь и делаешь только одно дело, причем самое любимое", — заключила Валерия.

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