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Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос, как правильно реагировать на грубость мужчин

0:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что 40-летняя звезда "Дома-2" Ксения Бородина дает мудрые советы своим подписчикам в своих сторис. Сегодня ее спросили, как лучше всего реагировать на грубость, оскорбления и хамство со стороны мужчин.

Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос, как правильно реагировать на грубость мужчин
Фото: Личный аккаунт Ксении Бородиной в Instagram

В ответ Ксения советует прежде всего не терпеть подобные ситуации. Она предлагает действовать следующим образом: не стоит сразу начинать вести себя агрессивно, но и молчать тоже не рекомендуется. Вместо этого, вы должны четко объяснить, что если разговор будет продолжаться в том же духе, то человек будет общаться сам с собой. Хамство не открывает двери для диалога.

Ксения Бородина также подчеркивает, что если вы уважаете себя, вы должны установить границы и не позволять другим обижать вас.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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