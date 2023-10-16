Друзья актёра Вячеслава Гришечкина обвинили его дочь в затягивании похорон

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скоро исполнится 40 дней с момента ухода из жизни актёра Вячеслава Гришечкина. Всё ещё ведутся обсуждения вокруг его внезапной смерти и причин этой трагедии. Друзья артиста высказывают своё недовольство по поводу действий его дочери Ольги, которая стала единственной наследницей. Бывшая невеста Гришечкина и его директор были удивлены тем, что его прах не был немедленно предан земле после кремации.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

В программе "Малахов" бывшая невеста актёра Диана Бичарова заявила, что процесс похорон Гришечкина затягивается из-за его дочери, обвиняя её том, что она не соблюдает сроки после кремации.

Также директор актёра Максим Миллер выразил недовольство отношением Ольги к своему отцу.

Актриса Мария Берсенева, снимавшаяся в сериале "Маргоша" вместе с Гришечкиным, поделилась в студии телешоу, что актёр хотел быть похоронен по-христиански, и его единственным желанием было найти своё последнее пристанище рядом с его женой Анной, с которой он прожил 25 лет.

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