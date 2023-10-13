Историк моды Александр Васильев назвал Федора Бондарчука самым стильным мужчиной

Super.ru пишет что историк моды и экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев дал свою оценку стильным мужчинам российского шоу-бизнеса, утверждая, что самым стильным мужчиной в России является режиссер Федор Бондарчук. Телеведущего Ивана Урганта он также отметил как заметную и впечатляющую личность, хотя, по его мнению, последние годы он "ускользнул в тень".

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Васильев приводит только два имени в качестве примера стильных мужчин, а актрису Ренату Литвинову единственной женщиной-иконой стиля в своем списке.

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