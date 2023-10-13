Певица Клава Кока похвасталась новым авто

Super.ru пишет, что певица Клава Кока радостно делится своей новой жизнью со своими подписчиками в социальных сетях. После выхода финала реалити-шоу "Сердце Клавы" все изменилось кардинально. Теперь, вместо грустных постов, ее инстаграм заполняют счастливые фото и видео с ее новым бойфрендом блогером Александром Повериным.

Фото: Личный аккаунт Клавы Коки в Instagram

Сегодня она обрадовала своих поклонников еще одним приобретением. Клава сообщила, что забрала свою новенькую "малышку" и уже сегодня села за руль красного нового авто Omoda S5 GT.

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