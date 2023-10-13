Super.ru пишет что певец Дима Билан подтвердил информацию о своей экстренной госпитализации из-за острого бронхита и отмену ближайших концертов. Однако, чтобы успокоить своих поклонников, он вышел на связь через социальные сети и поделился подробностями о своем состоянии здоровья.
Он обратился к своим друзьям и поклонникам, чтобы успокоить их:
"Не паникуйте! У меня все хорошо".
Артист также сообщил, что все идет по плану и нет необходимости переживать.
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