41-летний Дима Билан обратился к поклонникам после новостей о госпитализации

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Super.ru пишет что певец Дима Билан подтвердил информацию о своей экстренной госпитализации из-за острого бронхита и отмену ближайших концертов. Однако, чтобы успокоить своих поклонников, он вышел на связь через социальные сети и поделился подробностями о своем состоянии здоровья.

Он обратился к своим друзьям и поклонникам, чтобы успокоить их:

"Не паникуйте! У меня все хорошо".

Артист также сообщил, что все идет по плану и нет необходимости переживать.

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