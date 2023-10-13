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Анатолий Белый заявил: не может воевать за Израиль, потому что недолго прожил в стране

2:01
Шоу-бизнес

Признанный недавно в России иностранным агентом артист Анатолий Белый, настоящая фамилия которого — Вайсман, сообщил, почему не пойдет воевать за Израиль. Актер проживает в Израиле уже второй год и активно срывает гастроли российских коллег. Однако в интервью журналистке Надежде Юровой патриот Израиля заявил, что не пойдет воевать, потому что живет в государстве меньше пяти лет. Он также указал, что не попадает в категорию резервистов, потому что не служил в израильской армии. И по возрасту якобы уже староват.

Анатолий Белый заявил: не может воевать за Израиль, потому что недолго прожил в стране

Однако артист уточнил, что не исключает: он пошел бы на фронт. Но… Пока, по его словам, в этом нет необходимости. Потому что уже призвано 360 тысяч резервистов и люди продолжают прибывать из-за рубежа, чтобы защитить кибуцы и города Израиля от ХАМАС.

Сейчас Анатолий Белый живет в городе Нетания, расположенном в центре Израиля. Туда ракеты не долетают. И по словам Белого, воздушную тревогу он слышал только один раз. Поэтому чувствует себя в относительной безопасности.

"Когда все произошло, был сильный шок, при этом психозу не поддаюсь. Звонил местным, узнал, насколько все серьезно и опасно, ведь у меня жена, дети. Друзья, сказали "все серьезно", но мы уверены, что у израильского народа достаточно сил, чтобы победить", — сказал Анатолий Белый.

Ранее о том, что не пойдет защищать Израиль с оружием в руках заявил другой патриот новой родины — Максим Галкин. Он также сослался на отсутствие опыта службы в армии, но сообщил, что пойдет сдавать кровь для раненых. Ксения Собчак тоже не готова служить в ЦАХАЛ. Активно высмеивавшие патриотов России патриоты Израиля Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков вообще, как оказалось, сейчас предпочитают Лондон.

 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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