Марков: группа ХАМАС высадилась рядом с домом Пугачёвой и Галкина* в Израиле

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Политолог Сергей Марков, ссылаясь на агентство "Джихад", написал, что боевики ХАМАС проникли в район, где арендует виллу Алла Пугачёва и Максим Галкин*.

Фото: социальные сети

Как сообщил Марков, группу ХАМАС возглавил полевой командир по имени Абу Мартин Афил ибн Бедрос ибн Киркор ар-Булгар.

"Одна из групп Хамас высадилась в Израиле с моря прямо рядом с виллой Пугачевой и Галкина*", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

После Марков назвал источники информации о приближении ХАМАСа к дому звёздной четы Пугачёвой и Галкина* "фальшивыми джихадистами".

Судя по имени полевого командира, напоминающему имя Филиппа Киркорова, сообщение похоже на шутку.

Ранее Максим Галкин* записал обращение по поводу ситуации в Израиле.

* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".

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