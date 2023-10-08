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Журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью

1:36
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак выложила в Instagram* видеообращение к рэперу Моргенштерну (признанному в России иностранным агентом), обещая "размазать" его на предстоящем интервью, сообщает Газета.Ru.

Журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью
Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

"Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно", — заявила журналистка.

В конце сентября телеведущая согласилась на интервью с рэпером Алишером Моргенштерном. Она опубликовала видеоселфи, сделанное в Дагестане, отметив, что носит очки, чтобы не смущать Моргенштерна красивым макияжем.

Собчак предложила рэперу провести совместное интервью в Дубае, на которое она приедет без команды. Однако журналистка поставила условие, что их беседа будет в прямом эфире.

Это произошло после ироничных комментариев Моргенштерна по поводу предыдущего согласия на интервью.

"Уважаемая Ксения Анатольевна, теперь почаще буду к вам обращаться, вы вон хоть краситься начали, чтобы мне ответы записывать. Кстати признаюсь, выглядите недурно", — пошутил Моргенштерн.

Рэпер настаивает на том, чтобы следующая их беседа прошла в Дубае. Он также хочет, чтобы Собчак общалась с ним без наушников и подсказок от команды.

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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