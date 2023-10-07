Звезда "Универа" Мария Кожевникова опубликовала первое фото с новорожденным сыном

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Super.ru пишет, о 38-летней звезде сериала "Универ" Марии Кожевниковой, которая недавно родила своего четвертого сына. В отличие от предыдущих беременностей, эта беременность была достаточно легкой для актрисы, она даже иногда пропускала медицинские осмотры и не знала пол ребенка до его рождения. Ее поклонники и семья с нетерпением ждали, будет ли это ее первай девочка или четвертый мальчик.

Фото: Личный аккаунт Марии Кожевниковой в Instagram

Напомним, что в конце сентября у Марии Кожевниковой и ее супруга, бизнесмена Евгения Васильева, родился еще один сын. Имя новорожденного мальчика пока не было объявлено. Однако, Кожевникова уже поделилась первыми снимками со своим новорожденным сыном в социальных сетях. Она выразила свое счастье по поводу рождения ребенка и его благополучия. Она также подчеркнула красоту последних теплых дней осени, которыми они смогли насладиться вместе с сыном.

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