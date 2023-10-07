Фигурист Роман Костомаров показал новый навык, который освоил на протезах

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, о последних новостях о фигуристе Романе Костомарове. Костомаров — олимпийский чемпион и многократный победитель соревнований по фигурному катанию, отличается уникальной стойкостью духа. После серьезных операций ему потребовались протезы и сейчас он активно показывает свои прогресс и достижения в процессе адаптации к жизни с этими устройствами.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

Костомаров трудится над восстановлением и уже достиг немалого прогресса. Он может ходить, бегать, прыгать и плавать на своих новых протезах, что является результатом его трудолюбия и преданности. Он продемонстрировал, как поднимается по лестнице на своих протезах, и поставил цель научиться перескакивать две ступеньки сразу. А недавно Костомаров написал первое слово с помощью протезов.

Активное стремление Романа Костомарова к восстановлению и улучшению своего социального и физического состояния служит примером мужества и решимости для его поклонников и всех, кто следует за его прогрессом.

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