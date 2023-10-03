Фигурист Роман Костомаров написал первое слово протезом руки

Super.ru пишет, что известный Олимпийский чемпион по фигурному катанию 46-летний Роман Костомаров, переживший тяжелейшее заболевание и ампутацию кистей рук и ног, доказал и поклонникам, что мужества и силы воли ему не занимать. После протезирования ног он постепенно стал возвращаться к жизни, вышел на лед, начал плавать, бегать, а сегодня показал свое первое слово, написанное протезом руки, чем растрогал своих поклонников.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

Очередное видео Костомарова получилось очень трогательным, ведь первым его словом стала "мама".

"Мама… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", — прокомментировал фигурист в личном Telegram-канале.

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