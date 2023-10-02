Филипп Киркоров назвал Анну Асти главной певицей страны

Певец Филипп Киркоров высоко оценил Анну Асти, назвав ее главной певицей страны. Он особо выделил ее альбом "Феникс" как веху в ее карьере, многие песни из которого набирают популярность и становятся трендовыми.

Фото: Личный аккаунт Славы в Instagram

Далее Киркоров подчеркнул, что он был одним из первых, кто послушал новый альбом Асти "Царица", и считает, что в настоящее время она занимает позицию номер один на российской музыкальной сцене. Он назвал ее "настоящей королевой", что соответствует названию альбома.

Анна Асти также поделилась своими мыслями о новом альбоме, заявив, что каждая песня рассказывает уникальную историю. Она описала альбом как празднование силы женщин и призвала слушательниц признать свои собственные особые качества, которые делают их "королевами". Цель альбома — подчеркнуть многогранную природу женщин и их уникальные личности.

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Филипп Киркоров назвал Анна Асти «настоящей царицей»