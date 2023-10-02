Тиктокерша Юля Гаврилина призналась, что бывший парень "сломал ей психику"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Молодая тиктокерша Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька) пользуется вниманием среди парней. Её экс-бойфренд тиктокер Даня Милохин, недавно признался, что вернулся в Москву ради неё и грустит по вечерам, предполагая, что она уже начала встречаться с кем-то другим.

Фото: Личный аккаунт Юлии Гаврилиной в Instagram

Super.ru пишет, что недавно на YouTube-канале Юли вышло забавное видео, где её мама и подруга соревновались, чтобы определить, кто знает Гаврилину лучше. Спойлер: они почти на равных, особенно в вопросах, касающихся отношений. Обе рассказали о первом избраннике Юлии — Даниэле Вайнмане. Юлия упомянула, что надеется не встречаться с ним в будущем и хотя она не держит зла, он неприятно повлиял на психику блогерши. Её подруга, в свою очередь, была менее снисходительной и призналась, что до сих пор не может забыть прошлое и продолжает негативно относиться к нему.

Кроме того, Юлия пошутила, что если посчитать, сколько раз ей изменяли, пальцев может не хватить.

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