Билан выгнал из проекта "Голос. Уже не дети" легендарную Алису Кожикину

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На этапе "поединков" на шоу "Голос. Уже не дети", где наставники выбирают участников, которые продолжат дальнейшую борьбу, произошли неожиданные события.

Фото: Скриншот с видео Первый канал

Дима Билан поставил друг против друга двух талантливых участниц: победительницу первого сезона "Голос. Дети" Алису Кожикину и Ренату Таирову из Астрахани.

Песня Полины Гагариной "Шагай" в исполнении 20-летней Алисы из города Курчатова поразила членов жюри и взорвала зал.

Таирова исполнила песню Kissing You, и также покорила публику, вызвав восторг и одобрение.

Билану пришлось делать непростой выбор между двумя сильными девушками. Подумав, наставник оставил в проекте Таирову.

Кожикина, услышав о решении, не смогла сдержать слёз и произнесла трогательную речь, которую, по её словам, готовила "лет десять".

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