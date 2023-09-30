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Билан выгнал из проекта "Голос. Уже не дети" легендарную Алису Кожикину

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Шоу-бизнес

На этапе "поединков" на шоу "Голос. Уже не дети", где наставники выбирают участников, которые продолжат дальнейшую борьбу, произошли неожиданные события.

Билан выгнал из проекта "Голос. Уже не дети" легендарную Алису Кожикину
Фото: Скриншот с видео Первый канал

Дима Билан поставил друг против друга двух талантливых участниц: победительницу первого сезона "Голос. Дети" Алису Кожикину и Ренату Таирову из Астрахани.

Песня Полины Гагариной "Шагай" в исполнении 20-летней Алисы из города Курчатова поразила членов жюри и взорвала зал.

Таирова исполнила песню Kissing You, и также покорила публику, вызвав восторг и одобрение.

Билану пришлось делать непростой выбор между двумя сильными девушками. Подумав, наставник оставил в проекте Таирову.

Кожикина, услышав о решении, не смогла сдержать слёз и произнесла трогательную речь, которую, по её словам, готовила "лет десять". 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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