На этапе "поединков" на шоу "Голос. Уже не дети", где наставники выбирают участников, которые продолжат дальнейшую борьбу, произошли неожиданные события.
Дима Билан поставил друг против друга двух талантливых участниц: победительницу первого сезона "Голос. Дети" Алису Кожикину и Ренату Таирову из Астрахани.
Песня Полины Гагариной "Шагай" в исполнении 20-летней Алисы из города Курчатова поразила членов жюри и взорвала зал.
Таирова исполнила песню Kissing You, и также покорила публику, вызвав восторг и одобрение.
Билану пришлось делать непростой выбор между двумя сильными девушками. Подумав, наставник оставил в проекте Таирову.
Кожикина, услышав о решении, не смогла сдержать слёз и произнесла трогательную речь, которую, по её словам, готовила "лет десять".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.