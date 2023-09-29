Алиса Кожикина в "Голос. Уже не дети" поразила Полину Гагарину, исполнив песню из её репертура

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом выпуске телешоу "Голос. Уже не дети" на Первом канале на этапе поединков сразились повзрослевшие участницы "Голос. Дети" Алиса Кожикина и Рената Таирова из команды Димы Билана.

Фото: Скриншот с видео Первый канал

Песня "Шагай" Полины Гагариной, которую выбрала на этот раз 20-летняя Алиса из города Курчатова, взорвала зал и поразила саму певицу, сидящую в жюри.

С первых же аккордов певица была шокирована похожестью пения Алисы. Она закрыла рот рукой от удивления и вскочила с кресла от неожиданности, не сумев сдержать эмоций.

Полина Сергеевна высоко оценила выступление девушки, поблагодарив её за нахлынувшие ностальгические чувства. Она отметила, что наставник бросил Алису "на амбразуру".

"Вам за храбрость "пять". За то, что поддались на авантюру Дмитрия Николаевича, тоже "пять" с плюсом. Надо было спеть, как ты — со своими штучками-дрючками. Со своими вставками, без вот этого вот… Вот как ты почувствовала. Поэтому я считаю, что здесь Дмитрий Николаевич вас подставил", — добавила Гагарина.

Она посоветовала участнице никого не копировать и всегда "делать своё".

В итоге Кожикина в следующий этап конкурса не прошла, из-за чего очень расстроилась и даже расплакалась.

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Алиса Кожикина - «Твои слезы» (Cover)