Данил Плужников не смог развернуть ни одного кресла в телешоу "Голос. Уже не дети"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Очередной выпуск шоу "Голос. Уже не дети" вышел в эфир Первого канала 22 сентября. В нём принял участие 21-летний Данил Плужников, завоевавший сердца наставников и зрителей в "Голос. Дети".

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

В этот раз публика также восторженно встретила своего любимца, ожидая, когда же повернутся наставники, но кресла так и остались отвёрнутыми от сцены. Повторить свой успех юный музыкант не смог.

На сцену Данил вышел на костылях, с помощью которых он передвигается всю свою жизнь. Плужников исполнил песню Марка Ронсона и Бруно Марса "Uptown Funk". Его выступление оставило наставников шоу "Голос. Уже не дети" равнодушными.

Увидев Данила, Дима Билан признался, что не узнал его голос. И начал оправдываться, заявив, что они сделали с ним много классных проектов, а всё ещё впереди.

Пелагея добавила, что не ожидала от Данила выбора такой песни.

"Вы — настоящее вдохновение для тех, кому непросто. Спасибо, что продолжаете", — добавила Полина Гагарина.

Со сцены Плужникова провожали под крики "Браво" и "Молодец".

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