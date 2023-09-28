Кристина Орбакайте заявила, что Москва — не город, а отдельное государство

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь уехавшей из РФ Примадонны Аллы Пугачёвой, певица и актриса Кристина Орбакайте, высказала своё мнение о Москве. Столицу России она сравнила с отдельным государством.

Фото: википедия

В интервью с журналом "Москвич Mag" Орбакайте заявила, что Москва представляет собой даже не город, а отдельное государство. Свои слова певица объяснила тем, что в столице РФ уживаются как коренные москвичи, так и жители страны, приехавшие найти себя и своё счастье.

Москва ни в чём не уступает другим главным столицам мира, а тот факт, что она живёт в этом городе и рядом находятся её друзья и близкие, делает его более привлекательным, чем другие, подчеркнула Орбакайте.

Звезда назвала и минусы российской столицы. По её мнению, это заторы на дорогах, которые заставляют нервничать, и недостаток зелёных парков, чтобы легче дышалось.

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