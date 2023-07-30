Mash: полная секретность — обязательное условие выступления Орбакайте в России

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, давно уехавшая в США, может выступить на корпоративе в России при одном обязательном условии — полной секретности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который поделился эксклюзивным райдером артистки.

Фото: https://ifaces.ru

В частности, дочь Аллы Пугачёвой, также покинувшей Россию и обосновавшейся с мужем в Израиле, требует усиленную охрану, плотно завешанные окна во время концерта и запрет на съёмку. А ещё лучшие отели и питание с рынка.

В райдере речь идёт перелёте бизнес-классом из Нью-Йорка через VIP-залы. Автомобили должны быть представительского класса, не старше трёх лет. И ни в коем случае не российского производства.

Охрана прописана отдельным пунктом — это только чоповцы, которые должны вести контроль за съёмкой во время выступления и провожать артистку везде с прилёта до вылета.

Ранее стало известно, за какую сумму Орбакайте готова вернуться в Россию и выступить перед соотечественниками.

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