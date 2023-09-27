Старший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, проживающий в США, скучает без выступлений. Об этом пишет "КП".
Никита Пресняков эмигрировал больше года назад вместе со своей супругой Аленой. В феврале этого года стало известно, что молодой человек отказался от выступлений и подался в клипмейкеры, взяв псевдоним Nick Pres. В Москве у Преснякова была своя музыкальная группа, но развивать её творчество за рубежом не получилось.
Помимо этого артист занялся скалолазанием, обучаясь при этом у профессионалов. А еще он устроил себе приключение на байках на Эндуро.
Никита Пресняков опроверг слухи о получении им американского гражданства, так как не исключает возможность возвращения на родину.
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