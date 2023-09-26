Российская певица Юлианна Караулова с семьей улетела из России в Турцию на неделю. В личном блоге она сообщила, что ее отпуск продлится неделю.
Также артистка выразила надежду, что сможет выспаться, однако тут же опровергла это, так как малыш ее не отпускает.
"Пока малыш не отпускает меня ни на шаг. Вода в море, кстати, очень теплая. Теплее, чем в августе. Даже самые маленькие с удовольствием купаются", — рассказала звезда.
Юлианна Караулова замужем за музыкальным продюсером Андреем Черным, вместе они еще с проекта "Фабрика звезд". Звездные супруги стали родителями 29 мая 2021 года, у них родился сын Александр.
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