Певица Юлианна Караулова рассказала, как проводит отпуск в Турции с сыном

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Юлианна Караулова с семьей улетела из России в Турцию на неделю. В личном блоге она сообщила, что ее отпуск продлится неделю.

Фото: prt scr youtube.com/Ляйсан Утяшева

Также артистка выразила надежду, что сможет выспаться, однако тут же опровергла это, так как малыш ее не отпускает.

"Пока малыш не отпускает меня ни на шаг. Вода в море, кстати, очень теплая. Теплее, чем в августе. Даже самые маленькие с удовольствием купаются", — рассказала звезда.

Юлианна Караулова замужем за музыкальным продюсером Андреем Черным, вместе они еще с проекта "Фабрика звезд". Звездные супруги стали родителями 29 мая 2021 года, у них родился сын Александр.

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